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  • 25 март 2020 17:21
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Можно ли передвигаться за рулем своего автомобиля без маски?

Можно ли передвигаться за рулем своего автомобиля без маски?Ранее сообщалось, что с 25 марта в общественных местах стало обязательным ношение медицинской маски и за нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов), при повторном нарушении штраф составит 3 БРВ (669 тысяч сумов). Логично, чтовозникают при этом много вопросов: может ли водитель находиться в своем автомобиле без медицинской маски? Может ли пассажир находиться в моей машине без маски? Какие конкретные места считаются общественными?

 

«Если вы управляете транспортным средством вы можете снять маску, только в том случае, если рядом с вами нет пассажира. Если пассажир садится в транспортное средство или такси, в таких случаях они обязаны носить маску. Если пассажир является вам родственником или близким человеком, тогда надо исходить из здравого смысла. Общественными местами считаются практически все места, посещаемые людьми. Это – парки, улицы, торговые точки и так далее», - обьяснил пресс-секретарь Министра внутренних дел Шахрух Гиясов.


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