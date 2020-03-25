Экзаменационные билеты для школьников появятся на сайте МНО до 1 апреля

Экзаменационные билеты для школьников появятся на сайте Министерства народного образования (МНО) до 1 апреля, сообщает Podrobno.uz.

"В настоящее время готовятся итоговые экзаменационные материалы по дисциплинам, установленным Республиканским образовательным центром для учащихся 5-11 классов. Материалы будут размещены на официальном сайте Министерства народного образования uzedu.uz и информационно-образовательном портале eduportal.uz до 1 апреля 2020 года", – отметил в ходе брифинга пресс-секретарь Министерства народного образования Анвар Умаров.

Напомним, ранее заместитель министра народного образования Дилшод Кенжаев заявил, что решение о возможном продлении каникул в образовательных учреждениях примут 26 марта. Выпускные экзамены пока переносить не планируется.