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  • 25 март 2020 17:19
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Экзаменационные билеты для школьников появятся на сайте МНО до 1 апреля

Экзаменационные билеты для школьников появятся на сайте МНО до 1 апреляЭкзаменационные билеты для школьников появятся на сайте Министерства народного образования (МНО) до 1 апреля, сообщает Podrobno.uz.

 

"В настоящее время готовятся итоговые экзаменационные материалы по дисциплинам, установленным Республиканским образовательным центром для учащихся 5-11 классов. Материалы будут размещены на официальном сайте Министерства народного образования uzedu.uz и информационно-образовательном портале eduportal.uz до 1 апреля 2020 года", – отметил в ходе брифинга пресс-секретарь Министерства народного образования Анвар Умаров.

 

Напомним, ранее заместитель министра народного образования Дилшод Кенжаев заявил, что решение о возможном продлении каникул в образовательных учреждениях примут 26 марта. Выпускные экзамены пока переносить не планируется.


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