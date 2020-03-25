Четыре пассажира рейса Москва-Бухара доставлены с высокой температурой в больницу

Четыре пассажира чартерного рейса Москва-Бухара доставлены с высокой температурой в областную инфекционную больницу, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные хокимията Бухарской области.

Этим самолетом в Узбекистан вернулись 266 граждан, из которых 202 мужчины, 64 женщины. Среди пассажиров 11 несовершеннолетних и 7 пожилых граждан. Это узбекистанцы, проживающие в Ташкенте и столичной области, а также Хорезмской, Самаркандской, Сурхандарьинской областях, Ферганской долине и Каракалпакстане.

Сейчас все они находятся под строгим медицинским контролем.

Также самолет доставил тело узбекистанца, который погиб в России от инсульта.