63-летний мужчина, доставленный чартерным рейсом из Стамбула в Фергану, скончался от сердечной недостаточности

63-летний мужчина с инвалидностью, доставленный чартерным рейсом из Стамбула в Фергану 25 марта, скончался от сердечной недостаточности. Пассажиру стало плохо уже в самолете, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Во время рейса состояние мужчины ухудшилось – возникли симптомы сердечной недостаточности, руки и ноги потеряли подвижность.

Прямо в аэропорт был вызван реанимобиль, куда мужчину доставили после приземления. Врачи применили дефибрилляцию и попытались восстановить деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, однако спасти пассажира не удалось.

Погибшему поставлен диагноз "острое нарушение кровообращения головного мозга, острая сердечная недостаточность", сообщили в Министерстве здравоохранения. Для уточнения причин смерти пассажира проводится судебно-медицинская экспертиза.