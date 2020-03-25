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  • 25 март 2020 14:36
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63-летний мужчина, доставленный чартерным рейсом из Стамбула в Фергану, скончался от сердечной недостаточности

63-летний мужчина с инвалидностью, доставленный чартерным рейсом из Стамбула в Фергану 25 марта, скончался от сердечной недостаточности. Пассажиру стало плохо уже в самолете, сообщает корреспондент Podrobno.uz. 

 

63-летний мужчина, доставленный чартерным рейсом из Стамбула в Фергану, скончался от сердечной недостаточности

 

Во время рейса состояние мужчины ухудшилось – возникли симптомы сердечной недостаточности, руки и ноги потеряли подвижность. 

 

Прямо в аэропорт был вызван реанимобиль, куда мужчину доставили после приземления. Врачи применили дефибрилляцию и попытались восстановить деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, однако спасти пассажира не удалось. 

 

Погибшему поставлен диагноз "острое нарушение кровообращения головного мозга, острая сердечная недостаточность", сообщили в Министерстве здравоохранения. Для уточнения причин смерти пассажира проводится судебно-медицинская экспертиза.


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