Центробанк Узбекистана рекомендовал ограничить платежи в наличной форме

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, использование наличных денег при осуществлении платежей может быть одним из каналов, ведущих к распространению вируса. Сообщается, что продолжительность жизни вируса на бумажных носителях может составлять до 3-4 дней.

Исходя из этого, региональными санитарно-эпидемиологическими учреждениями в хранилищах денег и кассах пересчета денег территориальных Главных управлений Центрального банка и коммерческих банков периодически (1-2 раза в неделю) производится дезинфекция, сообщили в ЦБ Узбекистана.

Кроме того, всем банковским учреждениям рекомендовано:

– хранить поступившие в кассы банков наличные деньги в отдельном хранилище (в помещениях либо на стеллажах) не менее одной недели;

– обращать при выдаче этих наличных средств клиентам внимание на дату, проставленную на накладке денежной упаковки.

В случае возникновения необходимости в дополнительных наличных средствах в период их хранения на карантине, наличные деньги доставляются территориальными Главными управлениями Центрального банка.

Однако существует высокая вероятность того, что отдельные банкноты, когда-то поступившие из банка и в течение длительного периода времени находящиеся у населения и предпринимателей в обращении, в некоторых случаях, могут поступать обратно в банки после длительного периода времени.

В настоящее время в некоторых торговых точках существуют возможности осуществления онлайн-покупок, осуществления безналичных платежей, оплаты коммунальных услуг и отдельных разовых платежей через мобильные приложения.

С учетом вышеизложенного, населению и хозяйствующим субъектам в карантинный период рекомендуется:

– ограничить осуществление платежей и получение оплаты в наличной форме;

– широкое использование безналичных расчетов (в т.ч. картами бесконтактных платежей), а также обработка и дезинфицирование банковских карт после использования медицинским спиртом или другими антисептическими средствами;

– максимальное использование удаленных сервисов банков, в том числе интернет-банкинга, мобильных приложений и приложений платежных организаций при осуществлении платежей.

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