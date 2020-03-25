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  • 25 март 2020 11:25
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Четыре пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Четыре пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянииГлава государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля сообщил о состоянии пациентов с диагнозом COVID-19.

 

«У 15 узбекистанцев, заразившихся коронавирусом, диагностирована пневмония, 4 – находятся в тяжелом состоянии. 20 000 человек находятся под строгим карантином», – сообщил начальник государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля Нурмат Отабеков.

 

Ранее сообщалось, что пятеро пациентов с данным диагнозом пошли на поправку. Также известно, что коронавирусная инфекция была обнаружена у 20-летней девушки, которая не выезжала за границу и не общалась с инфицированными гражданами.


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