Органы юстиции переходят на новый порядок работы

Органы Министерства юстиции с 25 марта будут работать по новому порядку в связи с введением усиленного режима против распространения коронавируса, сообщает

Министерство юстиции Узбекистана, Министерство юстиции Каракалпакстана, управления юстиции областей и Ташкента, отделы юстиции районов (городов) принимают и работают с обращениями физических и юридических лиц только по электронной почте или через телефоны доверия.

Центры государственных услуг оказывают государственные услуги в электронном виде через портал my.gov.uz онлайн и только в случаях крайней необходимости — в зданиях центров.

Отделы ЗАГС принимают граждан только при крайней необходимости (регистрация актовых записей о рождении и смерти) на основе дежурства работников через специально организованное окно.

Нотариусы принимают только при срочной необходимости (прежде всего, по вопросам завещания, доверенности, залогу, ипотеке) после предварительной подачи документов нотариусу в электронной форме и регистрации в электронной очереди через сайт e-notarius.uz.

Вход граждан во все здания допускается только в порядке очереди и в оговоренное время, а также с надетой медицинской маской, после обработки рук антисептиком и измерения температуры тела тепловизором. Снаружи и внутри здания граждане должны соблюдать дистанцию в 2 метра, предупредили в Минюсте.

В министерстве отметили, что большинство сотрудников-женщин вышли в отпуск для ухода за своими детьми дошкольного возраста, а часть сотрудников работает дистанционно, поэтому в работе некоторых ведомств могут возникнуть непредвиденные сбои.