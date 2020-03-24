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  • 24 март 2020 16:55
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Центральным банком опубликованы новые курсы валют

Центральным банком опубликованы новые курсы валют

Центральным банком опубликованы новые курсы валют. На этой неделе доллар продолжает расти, а евро – падать.

 

Доллар, стоимость которого на прошлой неделе поднялась до 9520,34 сума, вырос еще на 12,40 сума. Теперь его курс составляет 9532,74 сума.

 

Евро неделю назад упал на 149,02 сума, дойдя до 10 572,34 сума. На этой неделе его падение ускорилось: евро потерял еще 352,29 сума, новый курс - 10 220, 05 сума.

 

Продолжает падать и российский рубль – с прошлой недели его курс уменьшился на 10,23 сума и теперь составляет 119,99 сумов.

 

Наиболее резкое снижение курса, как и неделю назад, демонстрирует фунт стерлинг. Если к 17 марта он упал на 708,18 сума и составил 11 687,17 сума, то теперь потерял еще 678,76 сума и остановился на 11 008,41 сума.

 

Новые курсы валют начнут действовать с 25 марта.

Центральным банком опубликованы новые курсы валют

 

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