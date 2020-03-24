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  • 24 март 2020 16:48
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В Минздраве рассказали, как распространяется коронавирус в Узбекистане

В Минздраве рассказали, как распространяется коронавирус в УзбекистанеИз общего числа зараженных 30 граждан, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, ранее побывали за границей. 18 человек были в тесном контакте с ними и заразились, сообщает Podrobno.uz.

 

"В данное время выясняется, в каких условиях коронавирусной инфекцией была заражена 20-летняя гражданка. Согласно данным, одна гражданка, прибывшая из-за рубежа, передала инфекцию 14 членам своей семьи и близким. Еще одна пара – муж и жена, побывавшие за границей, заразили 7 членов своей семьи", – отметили в министерстве.

 

Семья женщины, у которой выявлен первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане, организовала праздник, куда пригласили 35 человек. Об этом в эфире телеканала Uzreport сообщил главный государственный санитарный врач республики Бахром Алматов. «У 13 из этих 35 человек выявлена болезнь», – заявил он. «По прилету домой она заразила членов семьи. На работе у нее был контакт с 80 сотрудниками и 42 пациентами. Эта цепь продолжается. Люди, работающие в клинике, встречаются с членами семьи, знакомыми и другими людьми. Таким образом, болезнь может распространиться в геометрической прогрессии», – сказал Алматов.

 

Напоминаем, что в Узбекистане первый случай заражения инфекцией был выявлен 15 марта у лица, прилетевшего из Парижа.

 

Позднее вирус был обнаружен у авиапассажиров, прилетевших из Лондона, Стамбула, Дубая и Москвы, а также у граждан, которые были в контакте с ними. 22 марта к ним присоединился пациент, вернувшийся из Швейцарии.


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