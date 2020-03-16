В регионах создаются базы для карантина

В течение недели в Ташкенте и всех областях Узбекистана должны быть организованы по три карантинные базы (в Каракалпакстане — четыре) для 14-дневного размещения граждан на период карантина. Об этом сообщает gazeta.uz.

Такое поручение властям регионов содержится в постановлении правительства от 23 марта «О дополнительных мерах против распространения коронавирусной инфекции».

Базы будут создаваться в санаториях и других оздоровительных учреждениях Федерации профсоюзов и Агентства медико-социальных услуг Министерства здравоохранения, а также государственных учреждениях отдыха и оздоровления.

Кроме того, поручено в кратчайший срок построить специальные карантинные объекты, где находящиеся на карантине лица будут изолированы друг от друга для максимальной защиты от заражения коронавирусной инфекцией.

Министерству здравоохранения поручено совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в 10-дневный срок на основе анализа уровня распространения коронавируса в стране подготовить предложения по оказанию медицинских услуг инфицированным коронавирусом в частных медучреждениях на основе соглашения с Минздравом.

На Специальную республиканскую комиссию по борьбе с коронавирусом, которую возглавляет премьер-министр, в период действия усиленного режима возложена задача контроля над бесперебойной поставкой населению лекарственных средств первой необходимости, масок и других медицинских изделий по фиксированным ценам.

Комиссии также разрешено принимать решения по вводу режима карантина и проведению карантинных мероприятий в отдельных населенных пунктах и территориях.

МВД и Министерству по поддержке махалли и семьи в сотрудничестве с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия поручено установить строгий и системный контроль за соблюдением инфицированными коронавирусом или находящимися на домашнем карантине гражданами правил карантина. Эти министерства также должны принять меры по обеспечению граждан, находящихся на карантине, продуктами первой необходимости, лекарственными средствами, масками и медицинскими изделиями (средствами дезинфекции и другими).