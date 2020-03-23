В Узбекистане вводится усиленный режим борьбы с коронавирусом

На территории Узбекистана с 00:01 24 марта вводится усиленный порядок предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Это предусмотрено постановлением правительства от 23 марта «О дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции». Главные положения документа.

1. Учитывая, что большинство случаев коронавируса COVID-19 выявлено в Ташкенте, приостанавливается въезд в столицу из регионов (движение автобусов, микроавтобусов, легковых автомобилей, железнодорожные и авиаперевозки).

Запрет не распространяется на пешее пересечение границы столицы, уточнили в МВД.

2. Въезд и выезд в Ташкент разрешен лицам, постоянно прописанным в городе, а также сотрудникам государственных органов и организаций, постоянно прописанным в Ташкентской области и работающим в Ташкенте (для сотрудников негосударственных организаций необходимо разрешение работодателя), а также перевозчикам грузов.

3. Въезжающие и выезжающие из Ташкента будут обязаны проходить медицинский контроль по выявлению симптомов коронавирусной инфекции.

4. Все транспортные средства, товары и грузы, въезжающие или ввозимые в Узбекистан из-за рубежа, а также в Ташкент из других регионов, в обязательном порядке проходят дезинфекцию.

5. Во время действия усиленного порядка по необходимости могут быть организованы дополнительные стационарные посты и блок-посты дорожно-патрульной службы.

6. Запрещается работа всех рынков в Ташкенте, Каракалпакстане и областях, за исключением дехканских рынков.

7. В первую очередь в Ташкенте, а затем поэтапно в Нукусе, областных и районных центрах на входе во все крупные дехканские рынки и торговые центры (супермаркеты, гипермаркеты и другие) должны быть установлены тепловизоры и антисептические средства.

8. Пользователей интернет-услуг и услуг телефонной связи в течение двух месяцев не будут отключать от услуг за несвоевременную оплату.

9. Государственному налоговому комитету и Центральному банку совместно с коммерческими банками поручено в течение одного дня разработать и начать внедрение дополнительных мер по расширению форм дистанционной оплаты платежей.

10. Прием граждан и субъектов предпринимательства в государственных органах и организациях, а также оказание им государственных и других услуг по возможности переводится в онлайн-режим.

11. Все организации, независимо от ведомственного подчинения и организационно-правовой формы, в установленном законом порядке должны отправить сотрудников в трудовой отпуск, а оставшуюся часть в максимально возможной степени перевести на дистанционный режим работы.

12. Все организации (работодатели) должны ввести обязательное требование наличия медицинской маски у посетителей, а также проверку температуры тела сотрудников. Сотрудникам с повышенной температурой запрещено находиться на рабочем месте, информация о них должна быть срочно сообщена в органы здравоохранения.

13. Министерству финансов и ЦБ совместно с Министерством занятости и трудовых отношений поручено обеспечить своевременную и бесперебойную выдачу заработной платы работающим гражданам и разработать меры по недопущению падения уровня занятости в стране.

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