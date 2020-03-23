Призыв в армию временно приостановлен

Kun.uz.
Отмечается, что данное решение было принято для снижения риска распространения коронавируса.
«Вооруженные силы Узбекистана обладают всеми силами по обеспечению безопасности, нерушимости границ и стабильности страны даже без граждан, призванных на длительную военную службу. Отсрочка очередного призыва не подорвет потенциал национальной армии», – сказал представитель Минобороны.
Сообщается, что отсрочка по призыву будет применяться как к сроку службы в армии, так и к военной службе в мобилизационном призывном резерве. После подписания контракта на военную службу в мобилизационном призывном резерве те, кто завершил выплату, пройдут службу позже в установленном порядке.
«Главная цель, которую мы преследуем – это борьба с распространением вируса», – добавил собеседник.