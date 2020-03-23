Призыв в армию временно приостановлен

Очередной призыв на военную службу граждан Республики Узбекистан был отложен на неопределенный срок. Об этом сообщает Kun.uz

Отмечается, что данное решение было принято для снижения риска распространения коронавируса.

«Вооруженные силы Узбекистана обладают всеми силами по обеспечению безопасности, нерушимости границ и стабильности страны даже без граждан, призванных на длительную военную службу. Отсрочка очередного призыва не подорвет потенциал национальной армии», – сказал представитель Минобороны.

Сообщается, что отсрочка по призыву будет применяться как к сроку службы в армии, так и к военной службе в мобилизационном призывном резерве. После подписания контракта на военную службу в мобилизационном призывном резерве те, кто завершил выплату, пройдут службу позже в установленном порядке.

«Главная цель, которую мы преследуем – это борьба с распространением вируса», – добавил собеседник.