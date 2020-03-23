Станет холоднее. Узгидромет рассказал о погоде на предстоящей неделе

Узгидромет опубликовал детальный прогноз погоды на предстоящую неделю, сообщает Podrobno.uz.

"Сегодня по всей территории нашей страны ожидается погода без осадков с температурой воздуха на 3-4 градуса превышающей норму, которая будет в пределах 20-25 градусов тепла", – отметили синоптики.

Завтра с южных районов Каспийского моря сместится влажная воздушная масса, местами по республике пройдут дожди, температура воздуха понизится до 15-20 градусов тепла и приблизится к норме этого дня. Лишь по северным районам сохранится погода без осадков.

25 марта на территорию республики ожидается вторжение прохладной воздушной массы, по большей ее части погода будет без осадков, лишь по областям Ферганской долины, а также по Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям местами пройдет дождь.

"Температура воздуха составит ночью 5-10 градусов тепла, днем понизится до 10-15 градусов тепла. Такая температура будет на 7-9 градусов ниже среднемноголетних значений", – сообщили в Узгидромете.

С 26 по 28 марта по территории Узбекистана установится поле повышенного давления. Ночью температура будет в пределах 3-8 градусов тепла, днем 26 марта будет еще прохладно, примерно 10-15 градусов тепла, а 27-28 марта за счет солнечного нагрева повысится до 15-20 градусов тепла и приблизится к нормальным значениям.