По ТВ показали узбекистанца, который собирает использованные медицинские маски на мусоре (видео)

Сегодня, 23 марта, в прямом эфире на телеканале Uzreport показали видео узбекистанца, который собирает использованные медицинские маски на мусоре. Об этом пишет kun.uz.

На видео видно, как мужчина собирает использованные маски на мусоре и кладет их в пакет. При этом неизвестно, в каких целях узбекистанец собирает эти маски.





«Что он будет делать с этими масками? Продавать, использовать или реэкспортировать?», - отметил журналист Шерзод Кудратходжаев

В ходе передачи заместитель министра внутренних дел Азизбек Икрамов сообщил, что в настоящее время во всех махаллях работают сотрудники органов внутренних дел.

«В сотрудничестве с Министерством здравоохранения и ГУП «Тоза худуд» на пунктах сбора мусора и в полигонах будут приниматься соответствующие меры», - сказал он.