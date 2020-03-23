» » » По ТВ показали узбекистанца, который собирает использованные медицинские маски на мусоре (видео)
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  • 23 март 2020 16:19
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По ТВ показали узбекистанца, который собирает использованные медицинские маски на мусоре (видео)

Сегодня, 23 марта, в прямом эфире на телеканале Uzreport показали видео узбекистанца, который собирает использованные медицинские маски на мусоре. Об этом пишет kun.uz.

 

На видео видно, как мужчина собирает использованные маски на мусоре и кладет их в пакет. При этом неизвестно, в каких целях узбекистанец собирает эти маски.

 


«Что он будет делать с этими масками? Продавать, использовать или реэкспортировать?», - отметил журналист Шерзод Кудратходжаев

 

В ходе передачи заместитель министра внутренних дел Азизбек Икрамов сообщил, что в настоящее время во всех махаллях работают сотрудники органов внутренних дел.

 

«В сотрудничестве с Министерством здравоохранения и ГУП «Тоза худуд» на пунктах сбора мусора и в полигонах будут приниматься соответствующие меры», - сказал он.


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