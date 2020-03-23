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  • 23 март 2020 16:03
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Отменены все авиа- и ж/д рейсы внутри страны

Отменены все авиа- и ж/д рейсы внутри страны

Авиакомпания Uzbekistan Airways отменяет все внутриреспубликанские авиарейсы с 00:01 24 марта на неопределённый период, говорится в сообщении перевозчика.

 

Компания попросила отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и сообщила о возможности перебронирования авиабилетов на любую дату после восстановления рейсов.

 

МИД Узбекистана также предупредил, что из-за пребывания экипажей авиакомпании на карантине после возвращения из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией чартерные рейсы для вывоза иностранных граждан из страны откладываются на три дня.

 

Ранее мы писали, что с этой же даты ограничивается въезд и выезд из Ташкента всех видов транспорта, в том числе авиационного, автомобильного и железнодорожного.

 

В компании «Узбекистон темир йуллари» сообщили, что пассажиры, которые приобрели железнодорожные билеты, могут вернуть деньги в полном объеме. Электронные билеты возвращаются через сайт компании.


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