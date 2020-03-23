От сбежавших из карантина граждан пострадали их родственники

На сегодняшний день семь человек нарушили правила содержания в карантине по коронавирусу, в отношении троих из них возбуждены уголовные дела, четыре – отделались штрафами, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные МВД.

"Если с 15 марта в нашей стране выявлено свыше 40 человек, заразившихся опасным вирусом, то 16 из них заразились от одного больного. Из-за откровенно безрассудных действий лиц, в отношении которых в настоящее время возбуждены уголовные дела, пострадали их близкие", – сообщил начальник Управления по связям с общественностью и средствами массовой информации МВД Шахрух Гиясов.

Так, по его словам, правоохранительные органы были вынуждены направить в карантин восьмерых членов семьи гражданина Ашурова из Сурхандарьинской области, который, нарушив правила карантина, встретился с родными.

Точно также под карантин взяты шесть членов семьи гражданина Эшева, проживающего в Паркентском районе Ташкентской области, которые общались с ним, несмотря на карантин.

Действия гражданина Равшанова из Бухарской области привели к тому, что под карантин взяты четыре члена его семьи.

"Люди, нарушившие условия карантина, подставили под удар не только свои жизни, но и жизни своих близких", – подчеркнул Гиясов.

Отметим, что сегодня в Узбекистане на 14-дневном карантине находятся 12731 человек, из которых 7416 – в лечебных и других учреждениях, 5315 – в домашних условиях.

В Ташкенте карантин в домашних условиях проходят 1794 человека, 783 – в Ташкентской области, 250 – Самарканде, 35 – Сырдарье, 336 – Джизаке, 373 – Бухаре, 380 – Навои, 157 – в Фергане, 170 – Андижане, 311 – Намангане, 262 – Сурхандарье, 202 – Кашкадарье, 218 – Хорезме, 44 – Каракалпакстане.