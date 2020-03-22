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  • 22 март 2020 11:54
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Узбекистан закрывает пограничные пункты пропуска

Узбекистан закрывает пограничные пункты пропускаВсе пограничные пункты пропуска Узбекистана с 00:01 23 марта закрываются для всех лиц, кроме иностранных граждан, выезжающих из страны. Такое решение приняла Специальная репсубликанская комиссия по борьбе с коронавирусом.

 

Все предприятия и учреждения Ташкента, независимо от формы собственности, с 23 марта, с сохранением основной деятельности, должны организовать выход сотрудников в трудовой отпуск в порядке, установленном законодательством.

 

Для остальных сотрудников деятельность в максимально возможной степени должна быть организована дистанционно (онлайн).

 

Все сотрудники, остающиеся на рабочих местах, обязаны быть в масках. Нарушившие карантинный режим будут привлекаться к дисциплинарной ответственности.


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