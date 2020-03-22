В Ташкенте приостановлена работа общественного транспорта

Работа общественного транспорта в Ташкенте будет приостановлена с 22 марта. Соответствующее решение приняла Специальная республиканская комиссия по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Узбекистан, сообщила пресс-служба столичного хокимията.

Согласно решению хокима, с воскресенья временно прекращается движение общественного транспорта (автобусов, метро и маршрутных такси), независимо от формы собственности, оказывающего услуги по маршрутам на территории Ташкента.

Для перевозки на работу и обратно сотрудников медицинского персонала больниц и клиник города Транспортным управлением города Ташкента будут предоставлены специальные продезинфицированные автобусы — исходя из численности сотрудников.

Закрытие движения общественного транспорта не касается областей Узбекистана, а также личных автомобилей, сообщил начальник Управления по связям с общественностью и средствами массовой информации Шахрух Гиясов.

"В Ташкенте с 22 марта останавливается движение общественного транспорта – автобусов, метро и маршрутных такси. Данная мера не касается областей нашей страны. Передвижение в Ташкенте будет разрешено исключительно для такси и личного легкового автотранспорта", – отметил он.

Вместо общественного транспорта будут курсировать такси, продезинфицированные Ташкентским городским центром санитарно-эпидемиологического благополучия.

Каждому такси, которое выезжает в рейс, будут ежедневно выдавать справку о дезинфекции от ЦСЭБ. К водителям, которые выехали на перевозку пассажиров без прохождения надзора ЦСЭБ и дезинфекции, будут приняты меры в порядке, установленном законодательством.

Ответственным лицам дано поручение о предотвращении искусственного завышения цен субъектами, занимающимися деятельностью по перевозке пассажиров на такси.

«Просим владельцев такси не завышать стоимость проезда и удерживать цены на приемлемом уровне. Также просим всех наших сограждан поддержать все меры по предотвращению распространения коронавируса в столице и обеспечению безопасности населения, проявить единодушие в реализации всех рекомендаций», — говорится в обращении хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева.

Отметим, что с 22 марта общественный транспорт также прекращает работу в Бишкеке (Кыргызстан), Киеве (Украина), а также Хорватии. С 19 марта столица Казахстана Нур-Султан и город Алматы были закрыты на карантин.