Спецкомиссия призвала всех соблюдать правила и требования карантина

Специальная республиканская комиссия по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Узбекистан выступила с обращением к гражданам Узбекистана.

В своем обращении комиссия призвала всех соблюдать правила и требования карантина, установленные государством.

В обращении говорится, что несмотря на широкомасштабную разъяснительную работу, вчера два гражданина сбежали из-под карантина в Самаркандской области.

«Своими безответственными поведениями эти граждане поставили под угрозу жизнь других граждан и родственников, тем самым грубо нарушив законы Узбекистана. Эти граждане в настоящее время задержаны и изолированы. В отношении них возбуждено уголовное дело», - заявила комиссия.

Комиссия еще раз предупредила, что законодательство Узбекистана предусматривает очень строгие меры наказания за нарушение санитарных норм и правил борьбы с эпидемией. Согласно Уголовному кодексу лица, совершившие такие преступления, могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 8 лет.

«Чтобы предотвратить распространение вируса, граждане должны по возможности не посещать общественные места, жестко ограничивая их передвижение и сохраняя дистанцию друг от друга в обществе в целом. Только при соблюдении всех правил и ограничений общая борьба против вируса даст результат», - подчеркивается в обращении комиссии.