Шавкат Мирзиёев наградил Сергея Лаврова орденом «Дўстлик»

Указом Президента Узбекистана министр иностранных дел Российской Федерации Лавров Сергей Викторович награжден орденом «Дўстлик». Об этом сообщает UzReport.

В указе главы государства отмечается, что Сергей Лавров награждён в связи с 70-летием со дня рождения, а также за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнерства, весомый вклад в расширение торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей, взаимодействие регионов двух стран, укрепление отношений дружбы и взаимопонимания между нашими народами, активную поддержку на международной арене имеющих важное региональное и глобальное значение инициатив Республики Узбекистан, направленных на обеспечение мира, стабильности и устойчивого прогресса.