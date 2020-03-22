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  • 22 март 2020 10:35
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Шавкат Мирзиёев наградил Сергея Лаврова орденом «Дўстлик»

Шавкат Мирзиёев наградил Сергея Лаврова орденом «Дўстлик»Указом Президента Узбекистана министр иностранных дел Российской Федерации Лавров Сергей Викторович награжден орденом «Дўстлик». Об этом сообщает UzReport.

 

В указе главы государства отмечается, что Сергей Лавров награждён в связи с 70-летием со дня рождения, а также за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнерства, весомый вклад в расширение торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей, взаимодействие регионов двух стран, укрепление отношений дружбы и взаимопонимания между нашими народами, активную поддержку на международной арене имеющих важное региональное и глобальное значение инициатив Республики Узбекистан, направленных на обеспечение мира, стабильности и устойчивого прогресса.


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