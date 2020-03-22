Визы иностранных граждан, находящихся в Узбекистане, будут автоматически продлены до 5 мая

Власти Узбекистана приняли решение о продлении виз иностранным гражданам, находящимся на территории республики, до 5 мая, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Госкомтуризма.

"Учитывая проблемы выезда иностранных граждан с территории Узбекистана, их визы будут автоматически продлены до 5 мая этого года. Соответствующее решение было принято на заседании специальной комиссии по подготовке программы мероприятий по предотвращению проникновения и распространения коронавируса", – отметили в комитете.

Также гражданам стран, которые имеют право въезжать в страну без визы на определенный период времени, в порядке исключения будет разрешено выехать из страны до 5 мая 2020 года.

В вышеуказанных случаях в отношении иностранных граждан не будут приниматься никакие меры и не взимаются штрафы.

Министерство транспорта совместно с Министерством иностранных дел и Государственным комитетом по развитию туризма организует рейсы Uzbekistan Airways для возвращения иностранных граждан в свои или третьи страны без дополнительной оплаты, при наличии у них билета.