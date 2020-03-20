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  • 20 март 2020 21:54
  • 33

Личный прием граждан в судах Узбекистана приостановлен

Личный прием граждан в судах Узбекистана приостановлен

Суды Узбекистана временно приостановили личный прием граждан и выездные судебные заседания. Такое решение принял президиум Верховного суда 20 марта для предотвращения распространения коронавируса. Об этом пишет gazeta.uz.

 

Гражданам рекомендуется направлять документы в суд только в электронном виде или по почте. Согласно решению президиума, суды будут рассматривать только неотложные дела.

 

При технической возможности суды будут организовывать заседания в режиме видеоконференций. Однако на заседания в зал суда не будут допускать тех, кто не является участниками рассматриваемого дела.


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