Личный прием граждан в судах Узбекистана приостановлен

Суды Узбекистана временно приостановили личный прием граждан и выездные судебные заседания. Такое решение принял президиум Верховного суда 20 марта для предотвращения распространения коронавируса. Об этом пишет gazeta.uz.

Гражданам рекомендуется направлять документы в суд только в электронном виде или по почте. Согласно решению президиума, суды будут рассматривать только неотложные дела.

При технической возможности суды будут организовывать заседания в режиме видеоконференций. Однако на заседания в зал суда не будут допускать тех, кто не является участниками рассматриваемого дела.