«Узбекистон почтаси» возобновляет международные почтовые отправления в некоторые страны

«Узбекистон почтаси» возобновляет прием международных почтовых отправлений в некоторые страны, сообщается на сайте компании.

В «Узбекистон почтаси» отметили, что принимает меры по налаживанию процесса отправки и доставки международных почтовых отправлений, так как из-за ужесточения глобальных мер безопасности постоянно корректируются и сокращаются авиарейсы в различные страны. На многих направлениях полностью закрыто авиационное сообщение.

С учетом приостановки авиаперевозок АО «Узбекистон почтаси» принимает к пересылке почтовые отправления, пересылаемые наземным транспортом в следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Великобритания, Греция, Германия, Дания, Италия, Ирландия, Испания, Кипр, Люксембург, Латвия, Мальта, Нидерланды, Португалия, Польша, Румыния, Словения, Словакия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чешская республика, Швеция, Эстония, Украина, Китай, Литва, Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Россия.

В компании также добавили, что перечень стран будет корректироваться в случае восстановления транспортных сообщений.

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