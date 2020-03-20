Запрещено проведение свадеб и семейных мероприятий

С 23 марта в Узбекистане запрещается проведение свадеб и других семейных торжеств, поминальных и погребальных обрядов с участием большого числа людей. Такое решение принято на заседании специальной республиканской комиссии в пятницу в целях защиты здоровья граждан страны.

Указанные мероприятия разрешено проводить исключительно при крайней необходимости и компактно, с самыми близкими людьми, число которых не должно превышать 10−15 человек.

С 21 марта во всех регионах Узбекистана до стабилизации эпидемиологической ситуации закрываются развлекательные объекты, в том числе ночные клубы, дискотеки, спа- и массажные салоны, чайханы, столовые (кроме служб доставки блюд), караоке, бильярдные залы, кальянные и компьютерные залы.

Кроме того, на заседании комиссии рассмотрен вопрос скорейшего возвращения на родину граждан Узбекистана, находящихся в настоящее время за рубежом, и их размещения на 14-дневный карантин.