Запрещено проведение свадеб и семейных мероприятий

Указанные мероприятия разрешено проводить исключительно при крайней необходимости и компактно, с самыми близкими людьми, число которых не должно превышать 10−15 человек.
С 21 марта во всех регионах Узбекистана до стабилизации эпидемиологической ситуации закрываются развлекательные объекты, в том числе ночные клубы, дискотеки, спа- и массажные салоны, чайханы, столовые (кроме служб доставки блюд), караоке, бильярдные залы, кальянные и компьютерные залы.
Кроме того, на заседании комиссии рассмотрен вопрос скорейшего возвращения на родину граждан Узбекистана, находящихся в настоящее время за рубежом, и их размещения на 14-дневный карантин.