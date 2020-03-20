Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 33

Еще 10 случаев заражения коронавирусом выявлено на утро 20 марта, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Таким образом, число зараженных достигло 33 человека.

Среди них — 9 близких родственников пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус, и 1 пассажир, недавно прибывший из-за границы. Более подробные сведения Минздрав пока не сообщает.

Отметим, что новость о новых зараженных появилась во время брифинга начальника Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля, главного государственного санитарного инспектора Узбекистана Нурмата Отабекова, который в начале общения с журналистами сообщил, что на утро пятницы новых случаев заболевания на зафиксировано.

Нурмат Отабеков также сообщил, что на сегодняшний день резерв медицинских лекарств, диагностических средств, реагентов, защитных и дезинфицирующих средств, а также стационаров позволяет единовременно принять около 1000 пациентов, оказать им лечение, поставить диагноз и защитить контактировавших с ними людей.

«Мы надеемся, что этот резерв не придется использовать. Но мы полностью предприняли все предупредительные меры. Правительство выделило на это достаточно средств», — заявил Нурмат Отабеков.

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