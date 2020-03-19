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  • 19 март 2020 23:16
  • 53

Google посвятил свой дудл Наврузу

Google посвятил свой дудл Наврузу

Поисковик Google посвятил наступающему празднику свой новый дудл.

 

Дудл – тематическая заставка, которую Google посвящает интересным событиям и поводам. Новый дудл содержит картинку изображающую природу, растительность и животный мир.

 

При клике на него открывается поиск в Google по запросу «Навруз».

 

Ранее сообщалось, что на праздник Навруз жители Узбекистана отдохнут три дня подряд:

- 21 марта – суббота (праздничный нерабочий день);

- 22 марта – воскресенье (выходной день);

- 23 марта – понедельник (дополнительный нерабочий день).

 

Напомним, 23 февраля 2010 года Генеральная ассамблея ООН признала 21 марта как Международный день Навруз. На этом же заседании Генеральная ассамблея приветствовала решение ЮНЕСКО от 30 сентября 2009 года о включении Навруза в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

 

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