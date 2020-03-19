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  • 19 март 2020 23:14
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В Узбекистане приостановили работу дискотеки и дискобары, массажные салоны и детские игровые комнаты

В Узбекистане приостановили работу дискотеки и дискобары, массажные салоны и детские игровые комнатыВ Узбекистане из-за коронавируса приостановили работу всех дискотек и дискобаров, массажных салонов и детских игровых комнат, сообщает Podrobno.uz.

 

19 марта состоялось очередное заседание Республиканской специальной комиссии по профилактике коронавируса в Узбекистане.

 

Было принято решение с 19 марта 2020 года по всей стране приостановить деятельность:

– массажных салонов;

– дискотек и дискобаров;

– детских игровых комнат.

 

Строгий контроль по исполнению данного решения будет осуществляться Государственной налоговой службой, Министерством внутренних дел и Национальной гвардией.


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