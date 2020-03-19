В Узбекистане приостановили работу дискотеки и дискобары, массажные салоны и детские игровые комнаты

В Узбекистане из-за коронавируса приостановили работу всех дискотек и дискобаров, массажных салонов и детских игровых комнат, сообщает Podrobno.uz.

19 марта состоялось очередное заседание Республиканской специальной комиссии по профилактике коронавируса в Узбекистане.

Было принято решение с 19 марта 2020 года по всей стране приостановить деятельность:

– массажных салонов;

– дискотек и дискобаров;

– детских игровых комнат.

Строгий контроль по исполнению данного решения будет осуществляться Государственной налоговой службой, Министерством внутренних дел и Национальной гвардией.