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  • 19 март 2020 23:07
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МВД предупредило узбекистанцев о мошенниках, которые приходят дезинфицировать квартиры от коронавируса

МВД предупредило узбекистанцев о мошенниках, которые приходят дезинфицировать квартиры от коронавирусаМВД предупредило узбекистанцев о мошенниках, которые приходят дезинфицировать квартиры от коронавируса, сообщает Podrobno.uz.

 

"Общеизвестно, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции был объявлен карантин. Средства массовой информации широко информируют население не только о самом заболевании и о том, как от него уберечься, но и о проводимых по этому поводу мероприятиях", – сообщили в министерстве.

 

Главной задачей государственных органов является недопущение паники среди населения и предотвращение распространения в кратчайшие сроки этой инфекции. Однако, есть люди, которые в своих корыстных целях пользуются сложившейся ситуацией. Их привлекает, в первую очередь, наиболее уязвимая категория граждан – старики и дети.

 

Порой дети могут оставаться одни дома, в то время, когда взрослые находятся на работе. Такая же ситуация – с одинокими пожилыми людьми. Они очень доверчивы и легко могут стать жертвами обмана.

 

"В связи с этим убедительно просим представителей старшего поколения не пускать в свои дома тех, кто под предлогом необходимости продезинфицировать их жилища от коронавирусной инфекции, могут воспользоваться ситуацией в целях совершения преступления. В случае, если к вам пришли с такими требованиями, срочно звоните на короткий номер "102" или же своему инспектору профилактики", – подчеркнули в МВД.


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