5G в Узбекистане планируют запустить в ноябре

Ожидается, что уже в мае начнут подбирать места для первых 11 базовых станций.

Запуск первых 11 станций для 5G запланировали на ноябрь. Это следует из постановления президента о мерах по широкому внедрению цифровых технологий в Ташкенте.

В списке проектов, запланированных на 2020 год, указана организация системы мобильной связи на основе технологии 5G. Утверждены примерные даты — в мае планируется начать искать места для установки станций, в сентябре — установить и настроить их, а в ноябре — запустить. Стоимость проекта пока неизвестна, пишет spot.uz.

В феврале первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров говорил, что в этом году планируется ввести стандарт 5G в коммерческую эксплуатацию.

Осенью 2019 года Ucell и Uzmobile начали тестировать 5G и показали возможности сети на ICTExpo. Максимальная зарегистрированная скорость, полученная в реальных условиях, равнялась около 1 Гбит/c. Замеры при помощи сервиса SpeedTest показали скорость скачивания до 1 376 Мбит/c.

Пока же большая часть населения Узбекистана пользуется 2G и 3G, на которые приходится 41% и 46% соответственно. Уровень проникновения 4G составляет 13%. Что касается 5G, то аналитики GSMA ожидают, что эта технология появится в стране не раньше 2024 года, а ее уровень проникновения в 2025 году составит 2%.