В МНО рассказали о предстоящих видеоуроках для учеников общеобразовательных школ

С 30 марта для создания дополнительных условий для обучения детей во время каникул по телеканалам «Оилавий», «Маданият ва маърифат», «Дуне буйлаб» и «Ёшлар» будут показывать видеоуроки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о времени показов будет опубликована на официальном сайте и каналах Министерства народного образования.

Как передает UzReport, длительность видеоуроков будет составлять 15 минут. Уроки будут вестись на узбекском, русском и каракалпакском языках. Контент будет состоять из разъяснения основной темы, практических уроков и домашних заданий.

Ранее сообщалось, что с 16 марта в Узбекистане во всех дошкольных образовательных учреждениях ввели карантин из-за коронавируса.