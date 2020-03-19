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  • 19 март 2020 12:44
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В МНО рассказали о предстоящих видеоуроках для учеников общеобразовательных школ

В МНО рассказали о предстоящих видеоуроках для учеников общеобразовательных школС 30 марта для создания дополнительных условий для обучения детей во время каникул по телеканалам «Оилавий», «Маданият ва маърифат», «Дуне буйлаб» и «Ёшлар» будут показывать видеоуроки, сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Информация о времени показов будет опубликована на официальном сайте и каналах Министерства народного образования.

 

Как передает UzReport, длительность видеоуроков будет составлять 15 минут. Уроки будут вестись на узбекском, русском и каракалпакском языках. Контент будет состоять из разъяснения основной темы, практических уроков и домашних заданий.

 

Ранее сообщалось, что с 16 марта в Узбекистане во всех дошкольных образовательных учреждениях ввели карантин из-за коронавируса.


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