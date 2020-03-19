Президент поручил предотвращать разводы и преступность в махаллях

Видеоселекторное совещание по вопросам выявления и решения проблем в махалле и семье состоялось 18 марта под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании обсуждены задачи по поддержке махалли и семьи, предупреждению преступности, сокращению безработицы и бедности.

«Министр и его заместители, хокимы областей, районов и городов должны перейти к практическим делам и результативности. Для этого предоставлены все ресурсы, полномочия и условия. Впредь с ответственных лиц будет реальный спрос по каждой махалле», — сказал глава государства.

Президент отдельно затронул вопрос разводов и выразил сожаление, что такие серьезные последствия происходят по мелким бытовым причинам и указал, что нужно изучать и положительно разрешать ситуации в проблемных семьях. Глава государства рекомендовал организовать при махаллях краткосрочные курсы по подготовке к семейной жизни, закрепить за ними психологов, авторитетных представителей старшего поколения и проводить конкурс «Образцовая семья».

В стране в тяжелых жизненных условиях проживают около 22 тысяч женщин. Это малообеспеченные, безработные, нуждающиеся в жилье и имеющие инвалидность женщины, к их проблемам необходим индивидуальный подход. На совещании обсуждались вопросы улучшения жизни этих женщин и создания условий для того, чтобы они работали и получали доход.

Шавката Мирзиёева дал указание внедрить в регионах опыт Чиланзарском района Ташкента по содействию безработным, но владеющим ремеслом женщинам. Он предложил проводить конкурс женских бизнес-проектов и выделять победителям гранты, кредиты и участки, а также предоставлять передвижные торговые точки и корнеры в крупных торговых центрах для продажи продукции, изготовленной социально уязвимыми категориями женщин.

Сейчас по республике насчитывается более 1,3 миллиона безработных, свыше 125 тысяч семей, потерявших кормильца. Помимо этого, на заработки за рубеж уехали около 1,4 миллиона молодых людей. Проблема в том, что большинство из них не имеют профессии, отмечается в сообщении.

Президент поручил внедрить опыт открывшегося в Яшнабадском районе моноцентра «Ишга мархамат», организовав аналогичные центры в 30 колледжах, переданных в ведение Министерства занятости и трудовых отношений, а также в каждом районе столицы.

Шавкат Мирзиёев затронул вопросы улучшения архитектурного облика и инфраструктуры махаллей, проведения весенних благоустроительных работ. Он отметил, что люди недовольны услугами по сбору и вывозу бытовых отходов, в связи с чем Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды поставлена задача усовершенствовать эту систему.

Глава государства распорядился выделить отдельные штатные единицы в сельских и городских поликлиниках и врачебных пунктах для специалистов по вопросам правильного питания, гигиены и физической культуры.

Министерству культуры, Республиканскому центру духовности и просветительства президент поручил организовать в махаллях библиотеки, дома культуры, кинозалы, кружки музыки и искусства, повышать читательскую культуру.

На совещании рассматривались также вопросы предупреждения преступности в махаллях. В прошлом году число преступлений снизилось на 2922 случая, но вместе с тем в 20% махаллях выявлен рост преступности.

Теперь за ситуацию в махаллях наряду с инспектором профилактики будет отвечать Национальная гвардия. В связи с этим, отметил президент, необходимо усовершенствовать полномочия гвардии по выявлению, задержанию и принятию мер в отношении правонарушителей. Сотрудники данной структуры должны осуществлять автономное патрулирование в местах массового скопления людей. Ответственным лицам поручено разработать соответствующие организационно-правовые меры.

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