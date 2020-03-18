В Узбекистане число зараженных коронавирусом выросло до 18 человек





Новыми зараженными стали мать, невестка и коллега первой пациентки, завезшей коронавирус в Узбекистан. Она прилетела рейсом Париж – Ташкент 11 марта. Все три новых заразившихся были под наблюдением врачей.

Всего:

– коронавирус обнаружен у первой пациентки, ее супруга, двух детей, внука, матери, невестки и родственника. Также заражен ее коллега (9 человек)

– гражданин Узбекистана, прибывший утром 15 марта из Стамбула, его супруга, еще один пассажир и его супруга, еще однин пассажир из Стамбула (5 человек),

– узбекистанец, который прилетел из Великобритании в Узбекистан 14 марта рейсом Uzbekistan Airways "Лондон-Ташкент" и его супруга, еще один пассажир рейса из Лондона (3 человека)

– узбекистанец, прилетевший рейсом из Дубая (1 человек).