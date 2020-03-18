Стало известно, до какого срока продлится карантин в дошкольных учреждениях

Карантин в дошкольных учреждениях продлится с 16 до 31 марта. Об этом сегодня, 18 марта, сообщила министр дошкольного образования Агриппина Шин, передает Kun.uz

«При этом срок карантина может быть продлен по решению республиканской комиссии», - отметила она.

Также стало известно, что работники дошкольных учреждений отправляются в оплачиваемый отпуск с сегодняшнего дня, то есть с 18 марта.

«С 16 марта и на время всего периода карантина, приём заявок по устройству детей в детские сады приостановлен», - сказала Агриппина Шин.

Глава МДО сообщила, что в карантинный период в детсадах будут работать директор, завхоз, медсестра, уборщица и сторож.

Ранее сообщалось, что с 16 марта дошкольные и высшие образовательные учреждения Узбекистана будут закрыты для предупреждения распространения коронавируса.