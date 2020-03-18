За быструю оплату штрафов введена скидка

В Кодекс Узбекистана об административной ответственности дополнен статьей, предусматривающей упрощенный порядок взыскания штрафов. Закон о внесении изменений в КоАО подписан президентом 17 марта, сообщает gazeta.uz со ссылкой на Министерство юстиции.

Согласно новой статье КоАО, при добровольной уплате правонарушителем 70% размера штрафа в течение 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа он освобождается от уплаты оставшейся суммы штрафа.

Упрощенный порядок при этом не применяется в случаях наложения штрафа судом за совершение административного правонарушения, обжалования или принесения протеста на постановление о наложении штрафа, а также повторного совершения одного и того же правонарушения в течение года после применения административного взыскания.

Документ вступил в силу со дня официального опубликования 18 марта.