» » » За быструю оплату штрафов введена скидка
﻿
  • 18 март 2020 22:03
  • 32

За быструю оплату штрафов введена скидка

За быструю оплату штрафов введена скидкаВ Кодекс Узбекистана об административной ответственности дополнен статьей, предусматривающей упрощенный порядок взыскания штрафов. Закон о внесении изменений в КоАО подписан президентом 17 марта, сообщает gazeta.uz со ссылкой на Министерство юстиции.

 

Согласно новой статье КоАО, при добровольной уплате правонарушителем 70% размера штрафа в течение 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа он освобождается от уплаты оставшейся суммы штрафа.

 

Упрощенный порядок при этом не применяется в случаях наложения штрафа судом за совершение административного правонарушения, обжалования или принесения протеста на постановление о наложении штрафа, а также повторного совершения одного и того же правонарушения в течение года после применения административного взыскания.

 

Документ вступил в силу со дня официального опубликования 18 марта.


Похожие статьи:
﻿
Мирзиёев подписал закон о штрафах за нарушение порядка проведения свадеб

Мирзиёев подписал закон о штрафах за нарушение порядка проведения свадеб

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане с 1 декабря введут порядок оплаты штрафов

В Узбекистане с 1 декабря введут порядок оплаты штрафов "со скидкой"

Новости Узбекистана
﻿
За быструю оплату штрафов введут скидку

За быструю оплату штрафов введут скидку

Новости Узбекистана
﻿
Фото- и видеокамеры на дорогах узаконили

Фото- и видеокамеры на дорогах узаконили

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Видеокамеры на дорогах узаконят

Видеокамеры на дорогах узаконят

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика