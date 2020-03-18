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  • 18 март 2020 22:00
  • 37

Стало известно, сколько дней узбекистанцы отдохнут на Навруз

Стало известно, сколько дней узбекистанцы отдохнут на НаврузНа праздник Навруз узбекистанцы отдохнут три дня подряд.

 

Согласно указу президента «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2020 году​», понедельник 23 марта установлен как дополнительный нерабочий день. Об этом сообщает kun.uz.

 

Таким образом, на праздник Навруз жители Узбекистана отдохнут три дня подряд:

 

- 21 марта – суббота (праздничный нерабочий день);

 

- 22 марта – воскресенье (выходной день);

 

- 23 марта – понедельник (дополнительный нерабочий день).

 

В указе также говорится, что в бюджетных организациях дополнительный нерабочий день компенсируется за счет сокращения продолжительности ежегодного трудового отпуска работников на один рабочий день.


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