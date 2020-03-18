Стало известно, сколько дней узбекистанцы отдохнут на Навруз

На праздник Навруз узбекистанцы отдохнут три дня подряд.
Согласно указу президента «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2020 году», понедельник 23 марта установлен как дополнительный нерабочий день. Об этом сообщает kun.uz.
Таким образом, на праздник Навруз жители Узбекистана отдохнут три дня подряд:
- 21 марта – суббота (праздничный нерабочий день);
- 22 марта – воскресенье (выходной день);
- 23 марта – понедельник (дополнительный нерабочий день).
В указе также говорится, что в бюджетных организациях дополнительный нерабочий день компенсируется за счет сокращения продолжительности ежегодного трудового отпуска работников на один рабочий день.