Мирзиёев подписал закон о штрафах за нарушение порядка проведения свадеб

Президент Узбекистана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", сообщает Podrobno.uz.

Законом внесены соответствующие изменения и дополнения в ряд законов и кодексов.

В частности, Кодекс об административной ответственности дополнен статьей, предусматривающей ответственность за несоблюдение требований к порядку проведения свадеб, семейных торжеств, обрядов и ритуалов.

Согласно этому, несоблюдение лицом, проводящим свадьбы, семейные торжества, обряды и ритуалы, требований к порядку проведения данных мероприятий, влечет наложение штрафа на граждан в сумме 10 БРВ (2 млн 230 тысяч сумов).

Также, несоблюдение должностным лицом свадебных домов, кафе и ресторанов требований к проведению свадеб, семейных торжеств, обрядов и ритуалов, влечет наложение штрафа в сумме 30 БРВ (6 млн 690 тысяч сумов)

Совершение хозяином свадебных домов, кафе и ресторанов данного правонарушения повторно в течение года после применения административного взыскания влечет наложение штрафа в сумме 50 БРВ (11 млн 150 тысяч сумов).

Настоящий порядок вводится в действие по истечении трех месяцев со дня вступления в силу закона.