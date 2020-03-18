Президент обратился к народу в связи с ситуацией вокруг коронавируса

Президент Шавкат Мирзиёев 18 марта на видеоселекторном совещании, посвященном вопросам махалли и семьи, затронул проблему распространения коронавируса в нашей стране.

К настоящему времени эта опасная инфекция распространилась в более чем 160 странах. Число заболевших по всему миру достигло 190 тысяч, зафиксировано 7,5 тысячи смертельных случаев, выздоровели более 81 тысячи человек. С учетом масштаба распространения Всемирная организация здравоохранения придала болезни статус пандемии.

К огромному сожалению, это инфекционное заболевание не обошло нашу страну и проникло к нам извне. В настоящее время число инфицированных в республике достигло 15.

Еще на начальном этапе распространения эпидемии по поручению Президента была образована специальная республиканская комиссия во главе с Премьер-министром. В результате было предупреждено массовое проникновение в страну и широкое распространение данного заболевания.

В настоящее время около 6 тысяч человек взято на карантин. Ограничено проведение массовых мероприятий. Начиная с 16 марта учащиеся всех образовательных учреждений отправлены на каникулы. К местам постоянного проживания централизованно отправлены 80 тысяч студентов.

В каждом регионе организованы специальные штабы во главе с хокимами. Эпидемиологическая ситуация анализируется на основе ежечасных и ежедневных сводок, принимаются оперативные меры.

Медицинские учреждения переведены на особый режим работы. Санатории и детские оздоровительные лагеря приспособлены к работе в качестве карантинных учреждений.

Соотечественники, выехавшие за рубеж на командировки и по другим делам, возвращаются на родину чартерными авиарейсами. Ограничено движение на границе, но грузоперевозки транспортом не прекращены. Ежедневно в страну въезжает и выезжает множество иностранных и местных грузоперевозчиков.

Президент Шавкат Мирзиёев, особо отметив, что ситуация находится под полным контролем, обратился к народу Узбекистана.

– Наш народ, переживший множество испытаний, повидавший и взлеты, и падения, правильно понимает сложившуюся ситуацию и подходит к вопросу сознательно. Религиозные деятели во главе с муфтиятом в своих молитвах просят мира и спокойствия нашей стране, заболевшим желают выздоровления. Все мы, независимо от национальности, языка и убеждений, сплочены и уверены, что эти трудности будут обязательно преодолены.

Для этого все мы должны в первую очередь следовать рекомендациям врачей, строго соблюдать правила личной гигиены и санитарии дома, в кругу семьи, а также на работе и повсеместно, где бы ми ни находились. Самой эффективной мерой предотвращения заболевания является своевременное обращение к специалистам, без сокрытия болезни.

Во-вторых, принимаются меры для недопущения роста цен на продукты питания и другие потребительские товары. Государственной налоговой службе, департаменту при Генеральной прокуратуре следует усилить работу в этом направлении.

В нашей стране имеются достаточные резервы, нет никаких оснований для беспокойства или паники. Вместе с тем мы должны противостоять проблеме вместе, действуя как единое целое.

Надеюсь, что все государственные и негосударственные организации, наши уважаемые представители старшего поколения, активисты махалли, женских и молодежных организаций усилят работу по достоверному, объективному и широкому разъяснению через средства массовой информации.

В-третьих, чтобы наши дети смогли продолжить обучение в период вынужденных каникул совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана налажен выпуск в эфир телеуроков.

Теле- и радиоканалам для содержательного досуга молодежи следует увеличить в сетке вещания число программ и передач, посвященных истории и культуре нашей страны, кинофильмов, полезных и интересных для молодого поколения.

Уважаемые родители могут ознакомить детей с лучшими образцами мировой и национальной литературы.

Хочу обратить ваше внимание на еще один важный вопрос. В нынешней ситуации некоторые безответственные, несведущие в реальном положении дел и стремящиеся «пропиариться» личности будут стараться распространять различные слухи и вымышленную информацию.

В связи с этим прошу у нашей общественности: не надо поддаваться панике или нагнетать тревогу. Мы должны не допустить распространения в прессе и социальных сетях недостоверной, необоснованной информации. Органы правопорядка должны взять данный вопрос под особый контроль.

Дорогие соотечественники!

Пандемия коронавируса, как и во всех странах мира, естественно, негативно скажется и на нашей экономике.

Вследствие резкого падения за последние две недели мировых цен на нефть (с 60 долларов до почти 30 долларов за баррель) могут сократиться поступления от экспорта нашего газа.

Девальвация национальных валют наших основных зарубежных торговых партнеров уменьшит валютные поступления в нашу республику.

Возможно также сокращение числа иностранных туристов и снижение поступлений от их обслуживания. Все это, конечно же, не может не повлиять на валовой внутренний продукт и объем экспорта.

По моему поручению Специальная рабочая группа принимает меры по предоставлению налоговых каникул в таких сферах, как туризм, транспорт, фармацевтика и легкая промышленность, продлению сроков возврата кредитов, внедрению порядка неприменения штрафов за просроченную внешнюю задолженность.

Правительство должно разработать и реализовать отдельную программу мероприятий по поддержке сфер и отраслей, крупных предприятий, которые могут оказаться в затруднительной ситуации.

В этом процессе следует, прежде всего, предупредить возникновение нестабильности на финансовом и сырьевом рынках.

Второе.Необходимо сохранить финансовую стабильность и предотвратить рост цен на рынках.

Третье.Следует обеспечить бесперебойную работу базовых и стратегически важных отраслей нашей экономики.

Для этого необходимо будет принять адресные и конкретные меры в разрезе каждой отрасли, региона и предприятия.

Четвертое. Одной из главных наших задач в центре будет поддержка местных бюджетов и населения.

Весь наш народ должен быть уверен: мы ведем борьбу с коронавирусом на основе принципов прозрачности.

Мы своевременно информируем и мировое сообщество, и наш народ. Еще более усилим необходимые меры.

Сегодня я провел телефонный разговор с лидерами двух соседних стран – Казахстана и Туркменистана – Касым-Жомартом Токаевым и Гурбангулы Бердымухамедовым. Мы согласовали все вопросы касательно сотрудничества и взаимной поддержки в деле противостояния распространению опасной инфекции.

Уверен, что наш народ, повидавший многое в своей истории, дружно и сплоченно преодолеет эти тяжелые испытания.

Хочу обратить внимание ответственных лиц на еще один важный вопрос.

В последние годы мы придаем серьезное значение вопросам санитарии и эпидемиологии. В настоящее время в стране функционируют 2 больницы республиканского уровня, 14 областных больниц инфекционных заболеваний, 216 территориальных учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Однако материально-техническая база большинства этих учреждений, особенно их лаборатории и медицинская аппаратура, из-за отсутствия должного внимания за последние 25 лет, находится в плачевном состоянии.

Поэтому в настоящее время готовится проект документа по коренному реформированию и повышению эффективности деятельности санитарно-эпидемиологической службы страны.

Деятельность этой службы будет ориентирована на обеспечение медицинского и санитарного благополучия, общественного здоровья, организацию профилактики заболеваний и продвижение здорового образа жизни.

В этих целях хокимам областей следует лично изучить санитарно-эпидемиологические учреждения на местах, проблемы, связанные с их оснащением лабораторно-диагностическим оборудованием, медицинскими средствами и аппаратурой, потенциалом кадров, оплатой труда.

Необходимо разработать и обеспечить исполнение программ по устранению указанных проблем и формированию резервов до конца года, используя внутренние финансовые возможности.

Премьер-министр будет нести персональную ответственность за изучение с выездом на места каждого учреждения республиканского уровня и в городе Ташкенте, а также принятие и исполнение необходимых мер.

Главная задача – укрепление материально-технической базы, обучение кадров, развитие науки, не жалеть средств ради здоровья населения.