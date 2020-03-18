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  • 18 март 2020 11:12
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«Узбеккино» и телеканалы объединились в акции «Домашний кинотеатр»

«Узбеккино» и телеканалы объединились в акции «Домашний кинотеатр»

В дни празднования Навруза узбекистанцы увидят 30 новых кинопремьер. Об этом сообщает газета "Даракчи".

 

Для содержательного наполнения телевизионного эфирного пространства «Узбеккино» безвозмездно передаёт 750 единиц материалов из кинофонда государственным и негосударственным телеканалам. Акция уже стартовала с передачи первого транша из более 250 киноматериалов - документальных и художественных фильмов (2015-2018 гг. ), мультфильмов (2010-2018 гг. ), короткометражных лент и любимого детьми киножурнала «Зумраша» (2016-2018 гг.).

 

Также «Узбеккино» передаст телеканалам 30 новых фильмов, премьеры которых были запланированы на ближайшие две недели. Среди них - релизы 2019 года - "Коканд Шамоли", "Авлоний", "1 август" и другие.

 

- Наша цель - обеспечить содержательное проведение времени населения страны, особенно молодого поколения, в дни карантинных мероприятий, в том числе наших сограждан, которые остаются дома вместе с детьми, - отметил генеральный директор НА "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов. - Мы благодарны государственным и негосударственным телеканалам за поддержку нашего предложения. Уверен, что совместное проведение такой акции не только разнообразит содержательный досуг тех, кто остается дома, но и привлечет внимание к современному отечественному кинематографу.

 

Следуя рекомендации правительства Республики Узбекистана о мерах профилактики распространения коронавируса, в стране приостановлены развлекательные массовые мероприятия, в том числе и работа кинотеатров.

 

Вместе с этим, на карантин закрыты учебные заведения, отменены все массовые мероприятия.


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