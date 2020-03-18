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  • 18 март 2020 11:10
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Внутренние туры и общественные мероприятия приостанавливаются

Внутренние туры и общественные мероприятия приостанавливаютсяТуристическим компаниям, общественным организациям и крупным промышленным предприятиям рекомендовано приостановить мероприятия по развитию внутреннего туризма до стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Узбекистане. Такое решение принято 17 марта специальной комиссией Кабинета Министров, сообщила пресс-служба Госкомтуризма.

 

Все виды общественных мероприятий, которые планировалось провести на территории страны, международные мероприятия и спортивные соревнования, театральные, концертные и кинопрограммы будут приостановлены.

 

Согласно решению спецкомиссии, в случае возвращения авиа- и железнодорожных билетов, купленных для туристических целей, в том числе по внутренним направлениям, приходящихся на период карантина, покупателю будут полностью возвращены средства без штрафа или отсрочки.

 

В настоящее время совместно с рядом ответственных министерств и ведомств организован специальный штаб для информационной поддержки иностранных граждан, в том числе туристов, по вопросам, связанным с возвращением их в свою страну.

 

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