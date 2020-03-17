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  • 17 март 2020 22:24
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Шавкат Мирзиёев подписал закон «О переписи населения»

Шавкат Мирзиёев подписал закон «О переписи населения» Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О переписи населения», сообщает kun.uz.

 

Государственное регулирование в области переписи населения осуществляется Кабинетом Министров, Республиканской комиссией по оказанию содействия в проведении переписи населения в Республике Узбекистан, специально уполномоченным государственным органом в области переписи населения (Государственным комитетом по статистике), а также органами государственной власти на местах в соответствии с их полномочиями.

 

Законом установлены полномочия данных органов в этой сфере.

 

Также, министерства, государственные комитеты и ведомства, ответственные за организацию переписи населения, оказывают содействие специально уполномоченному государственному органу по выполнению задач в области переписи населения.

 

Законом определены следующие основные принципы переписи населения: периодичность; всеобщность и одномоментность; индивидуальность регистрации; конфиденциальность персональных данных; централизация управления переписью населения.

 

Напомним, что президент Шавкат Мирзиёев в 2019 году утвердил концепцию проведения в 2022 году переписи населения в Узбекистане. За годы независимости в стране перепись населения не проводилась. В последний раз она проводилась в 1989 году.


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