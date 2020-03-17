Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О переписи населения», сообщает kun.uz.

Государственное регулирование в области переписи населения осуществляется Кабинетом Министров, Республиканской комиссией по оказанию содействия в проведении переписи населения в Республике Узбекистан, специально уполномоченным государственным органом в области переписи населения (Государственным комитетом по статистике), а также органами государственной власти на местах в соответствии с их полномочиями.

Законом установлены полномочия данных органов в этой сфере.

Также, министерства, государственные комитеты и ведомства, ответственные за организацию переписи населения, оказывают содействие специально уполномоченному государственному органу по выполнению задач в области переписи населения.

Законом определены следующие основные принципы переписи населения: периодичность; всеобщность и одномоментность; индивидуальность регистрации; конфиденциальность персональных данных; централизация управления переписью населения.

Напомним, что президент Шавкат Мирзиёев в 2019 году утвердил концепцию проведения в 2022 году переписи населения в Узбекистане. За годы независимости в стране перепись населения не проводилась. В последний раз она проводилась в 1989 году.