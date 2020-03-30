В Узбекистане срок действия визы иностранных граждан будет автоматически продлен

Срок действия визы иностранных граждан, находящихся в Узбекистане, будет автоматически продлен до 10 апреля текущего года.

Кроме того, гражданам стран, имеющим право въезжать в страну без визы на определенный срок (в случае нарушения установленного срока) в порядке исключения будет разрешено выехать из страны до 10 апреля текущего года, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

«В вышеуказанных случаях относительно их не будут приняты никакие меры. Просим руководителей гостиничных комплексов, учитывая текущую ситуацию, принимать иностранных граждан в средства размещения без какого-либо проблем», - сказали в ведомстве.

Напомним, что в связи с временным закрытием авиационных и автодорожных сообщений Узбекистана со всеми иностранными государствами с 16 марта, ведется работа по организации чартерных авиарейсов для иностранных граждан находящихся в Узбекистане и для узбекистанцев за рубежом.

Решение об этом было принято 17 марта на заседании специальной комиссии Кабинета Министров по подготовке программы мероприятий по предотвращению проникновения и распространения коронавируса в стране.

Согласно документу, в случае возвращения авиабилетов и железнодорожных билетов, приобретенных в целях туризма, в том числе по внутренним направлениям, приходящихся на период карантина, будут приняты меры полного возвращения средств покупателю без штрафа или отсрочки.