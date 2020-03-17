Министр народного образования призвал родителей уделять внимание полезному досугу детей и не посещать с ними многолюдные места. Когда возобновится учеба в школах, пока неизвестно. Педагоги выходят в оплачиваемый отпуск.

Когда будет возобновлена учеба в школах, пока неизвестно. С 18 марта педагоги смогут выйти в оплачиваемый отпуск. Директоры, их заместители и некоторые другие сотрудники школ продолжат работать.

Об этом заявил министр народного образования Шерзод Шерматов на пресс-конференции 17 марта.

Министр призвал по возможности обеспечивать безопасность детей, не ходить с ними в места скопления людей, на семейные мероприятия. «Мы должны защитить наших детей», — подчеркнул он.

Со следующей недели школьникам будет предоставлена возможность смотреть уроки по телевидению по трем каналам. Подробную информацию Министерство народного образования (МНО) разместит на своем сайте.

Школьники в Ташкенте смогут получать оценки через электронный дневник, сообщил Шерзод Шерматов. Постепенно система будет распространена на всю страну.





На сайте Kitob.uz можно скачивать аудиокниги и прослушивать дополнительно к учебной программе. Материалы для самостоятельных занятий также можно найти на eduportal.uz и edumarket.uz, отметил глава МНО.

Министр народного образования призвал родителей уделять больше внимания полезному досугу детей и чтению книг.