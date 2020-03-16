Узбекистан сможет нарастить ежедневное производство медицинских масок до 2 миллионов в день, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные ассоциации "Узтекстильпром".

"В целях покрытия увеличивающегося спроса со стороны населения на медицинские маски в период эпидемического подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, а также в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции и соблюдения правил личной гигиены, в период январь – март 2020 года, десятки частных предприятий отрасли наладили и расширили производство медицинских масок трех основных типов", – сообщили в "Узтекстильпроме".

В стране выпускаются маски трех типов:

– оригинальные одноразовые трехслойные медицинские маски, проклеенные на специальных машинах из нетканых синтетических материалов (спанбонд), содержащие фильтрующий слой и два внешних слоя;

– одноразовые трехслойные медицинские маски из спанбонда, прошитые на швейном оборудовании. На сегодня налажено производство со стороны швейных предприятий (цехов) в регионах республики как новый вид продукции;

– трех-четырехслойные марлевые медицинские маски (повязки), произведённые полностью из местного сырья (ГОСТ 1207-70). Налажено производство со стороны практически всех швейных цехов (в том числе в домашних условиях).

Суммарные производственные мощности предприятий, находящихся в мониторинге, на начало марта превысили 500 тысяч масок в день с возможностью немедленного наращивания более 1 миллиона штук в день и далее 2 миллиона и выше (в аптечных сетях и санитарных службах страны созданы достаточные запасы медицинских масок).

"Со стороны отрасли и местных органов власти предпринимаются меры по дальнейшему расширению бесперебойного производства медицинских масок (трехсменная работа, увеличены запасы основного сырья – "спанбонда", а также импорт готовых масок, организована сертификация новых производителей со стороны санитарных ведомств), а также соответствующими структурами организована система их распределения через аптечные сети, медицинские учреждения", – сообщили в ассоциации.