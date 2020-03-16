«Узбеккино» приостанавливает ряд международных кинопроектов

Следуя рекомендациям правительства о мерах по профилактике распространения коронавируса, «Узбеккино» приостанавливает реализацию ряда важных совместных международных кинопроектов. Об этомсообщает газета "Даракчи".

Руководством «Узбеккино» были разосланы письма ряду ведущих зарубежных кинокомпаний следующего содержания:

«В связи с усилением мер, реализуемых Узбекистаном по предотвращению распространения коронавируса, «Узбеккино» вынуждено приостановить на территории нашей страны съёмки международных кинопроектов в соответствии с имеющимися договорённостями. Мы также останавливаем международные поездки наших киногрупп. Убедительная просьба принять это как уведомление о форс-мажорных обстоятельствах с нашей стороны. Мы высоко ценим наше сотрудничество и немедленно проинформируем вас о любых изменениях с текущей даты и сообщим, когда вновь возобновим работу».

Перенесены съемки на неопределенный срок ранее заявленные в прессе совместных проектов, таких, каксериал о Захир-ад-дин Мухаммад Бабуре и династии Бабуридов (кинокомпания «EMMAY ENTERTAIMENT», Индия, бюджет – $10 млн), семейного художественного фильма «Маленький Мук» (кинокомпания СТВ, Россия. Бюджет – около $9 млн), спортивной драмы «Мистер Нокаут» (кинокомпания «Кинодом», Россия. Бюджет - $3 млн), сказки «Подарок феи» режиссера- постановщика Фархада Махмудова (бюджет - $1 млн), документального фильма Абу Али Ибн Сино (медиакомпания "Clan production”, по заказу БиБиСи), 10-серийного документального фильма об Имаме Аль Бухарий (малазийская телевизионной компания RTM), 5-серийного документального фильма об Узбекистане (Малайзийская компания «Акила Эмас»).

Также перенесены на неопределенный срок съемки всех фильмов и сериалов, запланированные национальным агентством «Узбеккино» за пределами Узбекистана, в том числе съёмки фильма «Барон. Возвращение» при участии продюсерского центра «Инферно», Россия. Бюджет – около $1,5 млн.), а также фильма «Мухаббат бахори» (об известных поэтах Хамиде Алимджане и Зульфие (бюджет $700тыс.)

Кроме этого, временно отменены Дни Японского кино в Узбекистане, назначенные на 27-29 марта 2020 года, а также кинофестиваль «Шлингель» («Шум бола») в рамках дней Немецкого кино в Узбекистане, дни Татарского кино в Узбекистане, намеченные на апрель этого года.