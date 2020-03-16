МИД Узбекистана составляет списки граждан, желающих быть эвакуированными из-за рубежа

Дипломатические представительства Узбекистана приступили к составлению списков граждан республики, проживающих за рубежом, для последующей эвакуации на родину. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

При этом граждане Узбекистана по возвращении будут находиться на 14-дневном карантине, отмечается в сообщении.

Сограждан, находящихся за рубежом и желающих вернуться в Узбекистан, просят обращаться в дипломатические миссии по месту проживания за рубежом.

Контакты дипмиссий можно найти на сайте МИДа или по ссылке (документ предоставлен МИДом).

Кроме того, МИД совместно с посольствами зарубежных государств составляет списки иностранных граждан, находящихся в республике, и работает над организацией их выезда из Узбекистана.

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