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  • 16 март 2020 22:13
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Рустам Джураев стал командующим Нацгвардии

Рустам Джураев стал командующим НацгвардииГенерал-майор Рустам Мирзаевич Джураев назначен на должность командующего Национальной гвардии Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

 

До назначения, с февраля 2018 года, Рустам Джураев работал заместителем министра внутренних дел — начальником ГУВД Ташкента.

 

Рустам Джураев (1968 года рождения) — выпускник Академии МВД (1994 год). В 1994—2008 годах работал на разных должностях в МВД, в 2008—2012 годах — в аппарате президента, в 2012—2015 годах был заместителем начальника ГУВД Ташкента, в 2015−2015 годах — начальником УВД Наманганской области, в 2015—2017 годах — начальником УВД Хорезмской области, в 2017—2018 годах — министром по чрезвычайным ситуациям.

 

С момента основания Нацгвардии в 2017 году командующим служил генерал-полковник Баходир Ташматов. О его новом назначении пока не сообщается.

 

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