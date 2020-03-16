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  • 16 март 2020 20:18
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ГНК получил уже 247 обращений граждан, касающихся необоснованного повышения цен

ГНК получил уже 247 обращений граждан, касающихся необоснованного повышения цен

Государственный налоговый комитет (ГНК) получил уже 247 обращений граждан, касающихся необоснованного повышения цен, сообщает Podrobno.uz.

 

"В связи с объявлением карантина в результате панэпидемии коронавируса Государственный налоговый комитет Узбекистана совместно с Департаментом при Генеральной прокуратуре взял под жесткий контроль цены на продовольствие и изделия медицинского назначения первой необходимости в стране. В органах Государственной налоговой службы Узбекистана создан специальный рабочий штаб", – сообщили в пресс-службе ГНК.

 

Кроме того, сформирован подробный список всех крупных торговых центров, рынков, производителей товаров, оптовых поставщиков и аптек. За каждым из них закреплены ответственные сотрудники штаба Государственной налоговой службы, которые с сегодняшнего дня ведут тщательный контроль за сохранением стабильности цен.

 

Руководство ГНК в составе председателя и всех его заместителей сегодня 16 марта выехали на рынки и в крупные торговые центры столицы для изучения спроса, предложения, цен на товары и контроля за сохранением их стабильности.

 

Ведется работа по предоставлению предпринимателями в органы Государственной налоговой службы гарантийных писем о неповышении цен на продаваемую продукцию и сохранении стабильности на рынке.

 

В штатном режиме работают "телефон доверия" ГНК (71 244-98-98) и Сall-центр по короткому номеру 1198. В связи с большим количеством обращений сегодня численность операторов "телефона доверия" увеличили до 7, операторов Сall-центра ГНК – до 20 человек.

 

С момента объявления карантина к 13:00 часов 16 марта на "телефон доверия" и в Сall-центр ГНК поступило в общей сложности 247 обращений граждан, касающихся необоснованного повышения цен. 80% из них оперативно решены положительно, по остальным 20% сейчас ведутся профилактические мероприятия. Прием звонков продолжается.

 

"Напоминаем всем соотечественникам, сохраняйте спокойствие, в стране достаточное количество продовольственных резервов. На каждом торговом объекте сотрудники Государственной налоговой службы лично ведут тщательный контроль за ценами. Если вы все же столкнулись с необоснованным повышением цен на товары первой необходимости просим вас обращаться на "телефон доверия" ГНК по номеру (71) 244-98-98 или в Сall-центр на короткий номер 1198", – подчеркнули в Государственном налоговом комитете.


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