Государственный налоговый комитет (ГНК) получил уже 247 обращений граждан, касающихся необоснованного повышения цен, сообщает Podrobno.uz

"В связи с объявлением карантина в результате панэпидемии коронавируса Государственный налоговый комитет Узбекистана совместно с Департаментом при Генеральной прокуратуре взял под жесткий контроль цены на продовольствие и изделия медицинского назначения первой необходимости в стране. В органах Государственной налоговой службы Узбекистана создан специальный рабочий штаб", – сообщили в пресс-службе ГНК.

Кроме того, сформирован подробный список всех крупных торговых центров, рынков, производителей товаров, оптовых поставщиков и аптек. За каждым из них закреплены ответственные сотрудники штаба Государственной налоговой службы, которые с сегодняшнего дня ведут тщательный контроль за сохранением стабильности цен.

Руководство ГНК в составе председателя и всех его заместителей сегодня 16 марта выехали на рынки и в крупные торговые центры столицы для изучения спроса, предложения, цен на товары и контроля за сохранением их стабильности.

Ведется работа по предоставлению предпринимателями в органы Государственной налоговой службы гарантийных писем о неповышении цен на продаваемую продукцию и сохранении стабильности на рынке.

В штатном режиме работают "телефон доверия" ГНК (71 244-98-98) и Сall-центр по короткому номеру 1198. В связи с большим количеством обращений сегодня численность операторов "телефона доверия" увеличили до 7, операторов Сall-центра ГНК – до 20 человек.

С момента объявления карантина к 13:00 часов 16 марта на "телефон доверия" и в Сall-центр ГНК поступило в общей сложности 247 обращений граждан, касающихся необоснованного повышения цен. 80% из них оперативно решены положительно, по остальным 20% сейчас ведутся профилактические мероприятия. Прием звонков продолжается.

"Напоминаем всем соотечественникам, сохраняйте спокойствие, в стране достаточное количество продовольственных резервов. На каждом торговом объекте сотрудники Государственной налоговой службы лично ведут тщательный контроль за ценами. Если вы все же столкнулись с необоснованным повышением цен на товары первой необходимости просим вас обращаться на "телефон доверия" ГНК по номеру (71) 244-98-98 или в Сall-центр на короткий номер 1198", – подчеркнули в Государственном налоговом комитете.