В Узбекистане число зараженных коронавирусом выросло до 8 человек

Коронавирус выявлен у узбекистанца, который прилетел из Великобритании в Узбекистан 14 марта рейсом Uzbekistan Airways "Лондон-Ташкент".

Кроме того, еще один случай заражения коронавирусом выявили у родственника первой пациентки.

Напомним, что накануне утром власти Узбекистана сообщили о первом случае заражения коронавирусом. Это была женщина, которая прилетела в Узбекистан 11 марта рейсом Париж – Ташкент. Она является врачом высшей категории.

Во время проверки в аэропорту у нее не были диагностированы признаки инфекции. Через два дня женщина почувствовала себя плохо и обратилась в медицинское учреждение. После получения результатов ее анализов, она была сразу помещена в карантин.

Все те, кто имел контакт с больной – члены семьи, соседи, коллеги и те, кто прилетел из Парижа – сейчас находятся на карантине. Всего это порядка 150 человек, все они проходят медицинское обследование.

Позже число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане выросло до шести – коронавирус обнаружен у супруга и внука первой пациентки, двух ее детей, а также гражданина Узбекистана, прибывшего утром 15 марта из Стамбула.