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  • 16 март 2020 20:16
  • 140

В Узбекистане число зараженных коронавирусом выросло до 8 человек

В Узбекистане число зараженных коронавирусом выросло до 8 человек

В Узбекистане число зараженных коронавирусом выросло до 8 человек, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минздрава.

 

 

Коронавирус выявлен у узбекистанца, который прилетел из Великобритании в Узбекистан 14 марта рейсом Uzbekistan Airways "Лондон-Ташкент".

 

Кроме того, еще один случай заражения коронавирусом выявили у родственника первой пациентки.

 

Напомним, что накануне утром власти Узбекистана сообщили о первом случае заражения коронавирусом. Это была женщина, которая прилетела в Узбекистан 11 марта рейсом Париж – Ташкент. Она является врачом высшей категории.

 

Во время проверки в аэропорту у нее не были диагностированы признаки инфекции. Через два дня женщина почувствовала себя плохо и обратилась в медицинское учреждение. После получения результатов ее анализов, она была сразу помещена в карантин.

 

Все те, кто имел контакт с больной – члены семьи, соседи, коллеги и те, кто прилетел из Парижа – сейчас находятся на карантине. Всего это порядка 150 человек, все они проходят медицинское обследование.

 

Позже число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане выросло до шести – коронавирус обнаружен у супруга и внука первой пациентки, двух ее детей, а также гражданина Узбекистана, прибывшего утром 15 марта из Стамбула.


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