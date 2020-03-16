Приостановка движения пассажирского транспорта не повлияет на доставку экспортно-импортных грузов

Доставка экспортно-импортных грузов не будет приостановлена из-за введения карантина. В Государственном таможенном комитете объяснили, что временная остановка движения транспорта распространяется только на средства перевозки пассажиров, сообщает Podrobno.uz

На встрече с премьер-министром, состоявшейся в воскресенье, было решено приостановить движение граждан и пассажирских транспортных средств в пунктах пересечения государственной границы с 16 марта 2020 года. Такое решение заставило население и предпринимателей забеспокоиться по поводу доставки экспортно-импортных грузов.

В ГТК уточнили, что эти ограничения не распространяются на лиц и транспортные средства, занимающиеся перевозкой грузов автомобильным, железнодорожным, морским, речным, воздушным видами транспорта, а также на движение внешнеторговых товаров.

Однако, как подчеркнули в комитете, и сами перевозчики, и их транспортные средства будут допущены к передвижению по республике только после надлежащих проверок и процедур.

По данным ГТК, с начала года внешнеторговый оборот республики составил 4,6 миллиарда долларов США. Автомобильным транспортом в Узбекистан было ввезено 671,5 тысячи тонн товаров на 36 096 единицах транспортных средств. По железной дороге в страну поступило 79,6 тысячи тонн товаров в 1 164 вагонах.

Для решения возникающих вопросов Государственный таможенный комитет открыл круглосуточную "горячую линию" по номеру 11-08.