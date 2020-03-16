«Дефицита продуктов не будет» — глава ГНК

Председатель Государственного налогового комитета Бехзод Мусаев в интервью телеканалу «Узбекистан 24» призвал граждан не поддаваться панике, а предпринимателей — не создавать искусственный дефицит с целью заработать денег.

Новость о первом случае коронавируса в Узбекистане, временном закрытии образовательных учреждений, авиа- и автодорожного сообщения с иностранными государствами вызвала ажиотаж среди населения. Люди начали скупать продукты питания и товары первой необходимости, во многих магазинах опустели полки.

Глава ГНК призвал население воздержаться от непродуманных покупок и приобретать продукты в том же количестве, что и раньше.

«В первую очередь, не надо паниковать. За последние два месяца повышалась ли цена на какую-либо продукцию? Или же повлиял ли какой-то фактор на повышение цены? Никакого влияния не было. При необоснованной панике человек покупает 20 кг риса вместо обычных 2 кг. Представьте, у рынка есть возможности, но если сейчас все пойдут на рынок и будут закупаться товарами на все деньги, эта паника, естественно, может стать причиной дефицита продукции и повышения цен», — отметил он.

Налоговые органы совместно с сотрудниками Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре создали специальный штаб. Ситуация на каждом рынке будет взята под постоянный контроль.

По его словам, Узбекистан сможет без проблем обеспечить себя продовольственными товарами, учитывая аграрную направленность экономики.

«Это и мясная продукция, и бахчевая продукция — все. Наступает весна, скоро появятся новые сезонные продукты. Никаких проблем быть не должно. Чтобы люди не впадали в панику, хочу сказать, что со стороны правительства ситуация взята под постоянный контроль не только в Ташкенте, но и на региональных рынках. Есть слухи, что базары закроют… Нет. Не будет допущено закрытие какого-либо рынка, торговых точек, предприятий общественного питания… У нас изобилующие рынки, продукции достаточно», — подчеркнул он.

«Обращение к потребителям. Если потреблять продукцию в том же объеме, покупать в тех же объемах, не будет лишнего спроса на товары… Если сейчас все пойдут на рынок и, не раздумывая, будут закупать все, даже то, что не нужно, есть вероятность дефицита товара. Но я думаю, что наш народ очень благоразумный, взвешивающий все правильно, а потом делающий выводы», — выразил надежду Бехзод Мусаев.

Глава ГНК напомнил, что Узбекистан прекращает экспорт медицинских масок и защитных костюмов, а также некоторых медикаментов в пользу внутреннего рынка.

Бехзод Мусаев отметил, что в такой ситуации народ должен объединиться. «Пусть предприниматели продолжают свою деятельность, получают такую же прибыль, рентабельность и продают по ценам, которые были вчера. Не будет допущен дефицит продукции. Не нужно думать о том, чтобы создать искусственный дефицит и заработать за счет повышения цен», — сказал он.

Бехзод Мусаев добавил, что никаких ограничений на импорт продукции вводиться не будет.

При необоснованном повышении цен на товары первой необходимости ГНК просит в любое время суток обращаться на «телефон доверия» по номеру 71−244−98−98 или в Сall-центр ГНК: 1198.

Крупные сети супермаркетов в воскресенье также заверили, что будут работать в прежнем режиме и обладают достаточными запасами продукции.

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